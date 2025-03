Biccy.it - Roman Mercury è morto a 45 anni

L’improvvisa scomparsa di Tim Kruger ha in parte oscurato la notizia della morte di un altro suo collega,, avvenuta poche ore prima. Ad annunciarne la scomparsa via social è stato il suo migliore amico e collega, Greg Dixxon, in accordo con la famiglia.“In memoria di. Con immensa tristezza, condividiamo la notizia straziante della scomparsa di @ci ha lasciati improvvisamente, lasciando dietro di sé un’eredità di passione, talento e gentilezza che ha toccato le vite di tantissime persone in tutto il mondo. Ai suoi fan, amici e a chi gli voleva bene, sappiamo quanto fosse ammirato. Come creatore e attore, la sua energia e il suo spirito vivranno per sempre. Anche se il suo tempo con noi è stato troppo breve, il suo impatto resterà indelebile. La sua famiglia spargerà le sue ceneri nell’oceano, vicino al luogo che più amava vivere nel sud della California.