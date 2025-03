Roma uccide un pedone sulle strisce e va dai carabinieri a chiedere i danni per l’auto ammaccata | 39enne accusato di omicidio stradale

Leggi su Open.online

«Sono stato io, non l’ho proprio visto». È con queste parole che unno si è autodenunciato aiper. Il fatto, accaduto in via Monte Cervialto, a, risale alla serata di giovedì 27 febbraio. L’uomo si trovava alla guida della sua auto, un Suv della Range Rover, quando ha investito Francesco Scaramella, un barbiere di 57 anni della Val Melaina. Anziché fermarsi a prestare soccorso e verificare le condizioni dell’uomo, ilsi è dato alla fuga. Il giorno seguente, messo alle strette dai, ha prima negato e poi ammesso di essere il responsabile di quanto accaduto. L’uomo è stato denunciato per il reato diaggravato dalla fuga e dall’omissione di soccorso.L’investimento e la fugaA incastrare ilno sono stati i filmati delle telecamere ma anche le testimonianze di alcune persone che hanno assistito all’impatto con Scaramella.