Roma tampona l’auto dei vigili e nemmeno si ferma | alcoltest da brividi

L’episodio è accaduto a, dove un uomo di 36 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo avertodella polizia locale.Taso alcolemico supermobilistato aveva un tasso alcolemico 5 volte superiore al limite consentito. I fatti sono avvenuti nel quartiere di Pigneto, noto per essere meta di giovani e ricco di locali della movida capitolina. L’incidente è avvenuto mentre il 36enne percorreva la via Casilina:mobilista ha urtato lateralmente un’auto di una pattuglia all’incrocio con Circonvallazione Casilina, per poi proseguire la marcia come se nulla fosse.Gli agenti lo hanno subito inseguito eto poco più avanti, rendendosi subito conto dello stato di alterazione dell’uomo. Per questo lo hanno sottoposto all’alcol test, e il risultato è da ‘record’: il 36enne aveva un tasso di alcol nel sangue di circa cinque volte superiore al limite consentito dalla legge.