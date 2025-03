Sport.quotidiano.net - Roma: Shomurodov il protagonista che non ti aspetti, da esubero a uomo squadra

1 marzo 2025 – Se ad agosto qualcuno avesse ipotizzato una stagione dain giallorosso per Eldor, probabilmente sarebbe stato considerato dai più un fervido sognatore. Eppure è impossibile parlare dellaoggi senza menzionare l'incredibile apporto dato fin qui dal giocatore asiatico. Arrivato nell'estate del 2021, c'erano grandi aspettative circa il suo passaggio in giallorosso. Dopotutto non sono molti i giocatori capaci al primo anno di Serie A di realizzare otto reti in una stagione di centro classifica vissuta al Genoa. Per fare un parallelo attuale, lo scorso anno Mateo Retegui con la stessa maglia realizzò 9 reti, prima di dominare quest'anno la classifica cannonieri di questo campionato. Il suo arrivo nell'estate di ormai 4 anni fa faceva parte della rivoluzione giallorossa della presidenza Friedkin, guidata da Tiago Pinto come dirigente e José Mourinho come allenatore.