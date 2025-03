Calcionews24.com - Roma, Ranieri su Hummels: «Sta a lui prendere la scelta sul futuro. Se ha ancora voglia di correre e sacrificarsi»

Leggi su Calcionews24.com

L’allenatore giallorosso ha parlato in conferenza stampa del rinnovo del difensore tedesco. Le parole Il tecnico giallorosso Claudioè intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Como. L’allenatore testaccino ha risposto anche a una domanda sull’impiego di. A seguire le sue parole.– «Io al ragazzo non chiedo del .