Lapresse.it - Roma, corteo contro Modello Giubileo

Centinaia di persone sono scese sabato in piazza ain unche dalla fermata metro della Garbatella le ha portate sotto la sede della regione Lazio. Motivo della manifestazione, andata avanti nonostante la pioggia battente, il no di diversi gruppi e comitati, guidati dal movimento per il diritto all’abitare, al: il piano su infrastrutture e riqualificazione urbana che Governo, Regione e Comune stanno attuando nella Capitale in occasione dell’Anno Santo e che, secondo i manifestanti, favorisce la speculazione sulla città. “Pensiamo che ilche ci stanno proponendo Meloni, Rocca e Gualtieri sia da rifiutare”, spiega Paolo Di Vetta, leader del movimento, che richiama invece ai numerosi appelli che più volte il Vaticano ha lanciato verso le istituzioni italiane per il blocco degli sfratti proprio durante le celebrazioni giubilari.