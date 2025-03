Sololaroma.it - Roma-Como, probabili formazioni: Da Celik a Rensch, la scelta sulla trequarti

Poche ore al ritorno in campo della, nell’ennesimo test utile per confermare le ottime sensazioni date in questo 2025. All’orizzonte unche sarà avversario certamente più tosto rispetto alle ultime uscite in campionato, la squadra probabilmente più in forma ed in fiducia in questo periodo insieme ai giallorossi. Giallorossi però che possono contare su un’Olimpico da mesi arma in più per i propri successi, ed anche domani, alle 18:00, sarò pronto a spingere i ragazzi di Ranieri verso la vittoria.Col nuovo anno solo la brutta prestazione di Alkmaar, nella penultima giornata del girone di Europa League, ha macchiato un cammino che ha visto lagiocare bene ed ottenere sempre punti. Contro ilpuò arrivare l’11° risultato positivo di fila in campionato (7 vittorie e 3 pareggi fin qui), ma i lariani sono avversario vero: la squadra d Fabregas, oltre ad avere un’identità ben precisa ed un gioco coraggioso e propositivo, è reduce dai 6 punti conquistati contro Fiorentina e Napoli, cosa che ha dato consapevolezza alla squadra e tranquillità in classifica.