Sport.quotidiano.net - Roma-Como, l'Olimpico promette spettacolo: formazioni e orari tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

1 marzo 2025 - La voglia di risalire la classifica, la consapevolezza di poterlo fare e la forza dei recenti risultati. Comunque andrà, losulla carta sembra assicurato e sia la, sia il, non vorranno tradire le attese. La sfida in programma allo stadioper la sera di domenica 2 marzo, con calcio d'inizio alle ore 18, mette di fronte due delle squadre più divertenti in questa fase di stagione. Da una parte i giallorossi, ancora imbattuti in campionato nel 2025, ma con alle porte un ottavo di finale complicatissimo in Europa League. Dall'altra la squadra lombarda reduce da un doppio sgambetto alle big: Fiorentina e Napoli; ora a caccia di un terzo successo consecutivo che allontanerebbe ancor di più la zona rossa., la squadra più in forma del girone In questo momento la formazione giallorossa è la squadra più in forma del massimo campionato.