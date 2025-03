Sololaroma.it - Roma-Como, il pronostico di Serie A: Ranieri in vantaggio, piace il Multigol

La 27ª giornata diA ha ormai preso il via e a sole 11 giornate dalla fine del campionato tutti sanno quanto sia importante portare a casa il risultato. Tra le sfide più delicate di questa giornata, troviamo quella trache andrà in scena a partire dalle ore 18:00 , sotto la direzione dell’arbitro Luca Pairetto, assistito da Baccini e Imperiale. Al VAR invece ci sarà Chiffi, con Piccinini all’AVAR., come arrivano le due squadre al matchLaviaggia ora sull’onda dell’entusiasmo, dopo essere riusciti a conquistare ben 9 punti nelle ultime tre gare. Conla squadra ha ormai preso maggiore consapevolezza che però dovrà essere dimostrata non solo in campionato, provando a raggiungere la zona Europa adesso lontana 5 punti, ma anche proseguendo il percorso in Europa League, partendo dalla sfida contro l’Athletic Bilbao.