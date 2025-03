Europa.today.it - Roma-Como, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Leggi su Europa.today.it

Con l’etichetta di squadra che dall’inizio del 2025 è ancora imbattuta in campionato (con l’impressionante ruolino di marcia costituito da venti punti in otto turni), laprova a centrare la quarta affermazione consecutiva in Serie A - serie positiva che manca dall’estate del 2020 – ed anche.