Sololaroma.it - Roma-Como, Cristante verso la conferma: Ranieri attende risposte

La partita con ilsi avvicina e lasta limando ogni tipo di dettaglio, per arrivare al meglio al calcio d’inizio. I giallorossi sono reduci da un mese di febbraio a ritmi alti, con la zona Europa che si sta avvicinando di giornata in giornata. Claudioha il merito di aver ridato serenità e tranquillità all’ambiente, oltre ad aver messo al centro del progetto ogni singolo elemento della sua rosa. Per affrontare i lariani, il coach di Testaccio potrebbe cambiare le carte in tavola, anche in vista dell’impegno di Europa League in programma il prossimo giovedì.Una delle scelte che potrebbe compiere il tecnico 73enne dovrebbe essere quella di Bryanin mezzo al campo, al posto di un Leandro Paredes da centellinare. Il mediano italiano ha messo a referto una prova convincente con il Monza nell’ultima uscita di campionato e desidera ritrovare la definitiva continuità, in quell’Olimpico che è passato in una sera da fischiarlo a dedicargli una standing ovation.