Lapresse.it - Roma, al Quarticciolo testimonianza da Caivano: “Né sicurezza reale né benessere”

Leggi su Lapresse.it

Al corteo organizzato sabato dal comitato ‘Ribelle’ per riprendersi gli spazi del quartiereno ha partecipato anche una ragazza proveniente da. Ai manifestanti Irene Marchetti ha portato infatti ladella sua esperienza diretta dell’applicazione del modello, gli interventi straordinari su ordine pubblico eche i gruppi attivi alstanno osteggiando sul proprio territorio: “Da quando è stato applicato il modellosul territorio ci sono molte forze dell’ordine e telecamere, ma non c’è una, némaggiore”, ha affermato Marchetti, che poi è entrata nel merito degli interventi. “Nonostante la costruzione del Pino Daniele, il nuovo centro sportivo, non c’è stato lavoro né maggiore accessibilità alle persone di”, ha affermato.