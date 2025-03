Lapresse.it - Roma, abitanti Quarticciolo in piazza contro ‘modello Caivano’

Glidella ‘borgata’ del, a, raccolti nel comitato ‘Ribelle’, sono scesi insabato pomeriggio in un lungo e colorato corteo per protestarel’applicazione delimposto dal governo all’interno del quartiere, che prevede interventi straordinari su ordine pubblico e sicurezza per affrontare le situazioni di degrado urbano e criminalità. Nutrita la partecipazione al corteo di numerose realtà sociali della città, ma soprattutto degli stessidel, che chiedono alle istituzioni una risposta diversa, a partire dai laboratori collettivi istituiti proprio dalle realtà popolari del quartiere. “oggi chiede un cambiamento radicale, che passi effettivamente per un miglioramento delle condizioni di questo quartiere”, afferma Pietro, portavoce del comitato, che spiega come “la preoccupazione invece è che arrivino gli sfratti, gli sgomberi e gli attacchi alle realtà sociali che un quartiere così fragile non si può permettere”.