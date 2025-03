Laprimapagina.it - Riva del Garda. Francesca Rozza uccide la madre di 91 anni in un impeto di disperazione

Una tragedia familiare ha scosso la comunità didelquesta notte, nell’ultimo piano di una palazzina in via Deledda, dove vivevano, 61, e sua, una donna anziana di 91. È stata proprio la figlia ad allertare le forze dell’ordine alle 5.45 del mattino, dichiarando: “Ho ucciso mia”.Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, l’omicidio sarebbe stato un gesto d’, non premeditato. La, che conviveva con lada circa sette, dopo che quest’ultima era rimasta vedova, avrebbe agito in un momento di. La donna, apparentemente sopraffatta dalla fatica di prendersi cura della, avrebbe colpito la 91enne con un oggetto contundente. Tuttavia, le dinamiche esatte sono ancora sotto indagine.La vicenda, che pare essere segnata dalla solitudine, ha colpito anche i vicini, che non vedevano più la donna anziana da tempo.