Lapresse.it - Riva del Garda, figlia uccide la madre mentre dorme

Ha ucciso l’anziana mamma nel sonno. E’ successo in una casa di via Grazia Deledda adel, in Trentino. La vittima, di 92 anni, è stata uccisa durante la notte dalla62enne, forse esausta per una vita passata ad accudire la. Almeno questa è la prima ipotesi avanzata dai carabinieri che stanno indagando sul delitto sotto il coordinamento della procuratrice generale di Rovereto, Orietta Canova.