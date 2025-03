Dayitalianews.com - Riva del Garda, figlia uccide la madre mentre dorme

Una donna di 92 anni è stata uccisa nel sonno dalla62enne nella loro abitazione di via Grazia Deledda, adel, in Trentino. Il delitto è avvenuto durante la notte, e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è quella di un gesto dettato dall'esasperazione, dopo anni dedicati alla cura dell'anziana. Sul caso stanno indagando i carabinieri, sotto la direzione della procuratrice generale di Rovereto, Orietta Canova, per far luce sulle esatte dinamiche dell'accaduto.