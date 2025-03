Ilfattoquotidiano.it - Riva del Garda, donna di 62 anni uccide nel sonno la madre di 92 che accudiva da tempo

del, in Trentino, unadi 62ha ucciso l'anziana mamma nel. Poi ha chiamato i carabinieri confessando di averla strangolata. Il delitto si è consumato all'interno di un appartamento di via Grazia Deledda dovee figlia vivevano.La vittima aveva 92. La prima ipotesi avanzata dai carabinieri che stanno indagando sul delitto sotto il coordinamento della procuratrice generale di Rovereto, Orietta Canova, è che la figlia fosse esausta per una vita passata ad accudire la.Sul posto la scientifica che sta raccogliendo tutti gli elementi utili alle indagini e i carabinieri che hanno trasferito la figlia in caserma.