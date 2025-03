Cultweb.it - Riuscite a vedere il cagnolino? Ecco dove si trova la montagna a forma di cucciolo che fa impazzire il web

Unache sembra une che ha conquistato il web. Si chiama “Puppy Mountain” ed è unazione rocciosa situata a Yichang, nella provincia di Hubei, Cina. Il luogo è diventato virale quando Guo Qingshan, un designer di Shanghai, ha condiviso una foto dellasu Xiaohongshu il giorno di San Valentino. La roccia ha unainconfondibile che ricorda la testa di un cane accucciato con il muso immerso nel fiume Yangtze, come se stesse bevendo o osservando i pesci. La sua immagine ha attirato migliaia di turisti e amanti degli animali, trasndo rapidamente la zona in una meta imperdibile per gli appassionati di viaggi.Guo ha scoperto la particolare somiglianza solo dopo aver rivisto le sue foto scattate durante un’escursione a Yichang, sua città natale. Dopo aver condiviso lo scatto con il commento “Puppy Mountain”, il post ha ottenuto oltre 120.