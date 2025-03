Ilfoglio.it - Ritorno a Rio. Il primo disco di Dora Morelenbaum rievoca atmosfere dimenticate

Ornella Vanoni e Mina, Fabrizio De André e Ivano Fossati, ma anche Morandi e Pausini. Per diversi anni – anni così diversi da questi, in un’Italia che non ci somiglia più – si estese un ponte di simpatia, ammirazione e collaborazione tra musicisti italiani e brasiliani. Jobim e Sergio Mendes con Brasil 77, Vinicius de Moraes e Toquinho, perfino un entertainer come Roberto Carlos divennero habitué delle nostre ribalte e della nostra tv, e i ritmi di samba e bossa nova svilupparono una bizzarra penetrazione nei nostri consumi, colonna sonora di quella diffusa aspirazione all’eleganza e alla joie de vivre che si diffondeva a corollario dei tangibili segni di benessere che traversavano un paese inquieto. Per non parlare poi del cinema di commedia nostrano, nel quale questi suoni parevano fatti apposta per sonorizzare la rappresentazione del nuovo spirito italiano, appena uscito da un tunnel, ma già pronto a infilarsi in un altro, ancora più oscuro.