Rincari autobus i contrari scendono in strada | Fermiamoli | FOTO

Nuova protesta in centro storico, questa volta contro il rincaro dei titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale. Dopo gli scontri tra manifestanti e polizia in via Guerrazzi in occasione dell'anno accademico, prende piede in piazza XX Settembre la mobilitazione dei cittadinial.