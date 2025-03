Ilrestodelcarlino.it - Rigassificatore, ecco la nave. Arrivata al largo di Punta Marina: "Questo è un approdo ideale"

Larigassificatrice Bw Singapore ha concluso ieri la manovra di ormeggio a circa 8 chilometri aldinel pieno rispetto del cronoprogramma previsto. E nei giorni scorsi, spiega Snam in una nota, è stata pubblicata la procedura concorsuale per individuare il soggetto che consegnerà il primo carico di Gnl-Gas naturale liquefatto alla rigassificatrice; carico, previsto nel corso del mese di marzo, che è propedeutico anche alla costituzione del livello minimo di gas liquido nei serbatoi del terminale, necessario a garantirne la piena operatività. "Ravenna è un, non solo perché ospita sul suo territorio un distretto industriale di eccellenza specializzato nel settore energetico, ma anche per la sua posizione strategica capace di attrarre i flussi di gas in arrivo dall’area del Mediterraneo orientale e non solo", ha spiegato Stefano Venier, amministratore delegato di Snam.