Riecco il Banco del Mutuo Soccorso | Meno progressive e più istinto

MiLANO C’è la Lombardia sotto la lente d’ingrandimento riprodotta sulla copertina del nuovo album deldel“Storie invisibili”. Una lente con la forma del celeberrimo salvadanaio sagomato cinquantatré anni fa sul dorso dell’album che ha dato origine all’epopea del gruppo romano, puntata sui cinque concerti messi in agenda da Vittorio Nocenzi & Co. per presentare quest’ultima fatica il 7 marzo al Dal Verme di Milano, il 24 al Gavazzeni di Seriate, il 28 al Sociale di Busto Arsizio, il 29 al Teatro di Varese e il 4 aprile al Cineteatro Lolek di Rezzato. Prima, però, incontro coi fans sul Naviglio (giovedì prossimo alle 18.30) tra gli scaffali di quel tempio del vinile che è Dischivolanti in Ripa di Porta Ticinese. Nocenzi, la storia di questo nuovo album inizia da lontano.