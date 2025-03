Iodonna.it - Ricominciano il viaggio verso Sud

Miramar, 28 feb. (askanews) – “Il nostroè stato duro, e ora lo sarà un’altra volta. Perché torniamo allo stesso modo, ci estorcono soldi, ci derubano“. Sono le parole di Francisco Javier, uno dei 200 migranti, per la maggior parte venezuelani, a cui è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti e sono ora costretti a fare il lungo e pericolosoal contrario, nelle mani dei trafficanti che hanno dovuto pagare per inseguire il sogno di una vita migliore. Leggi anche › La vescova Mariann Budde e Tiffany Trump, due volti dell’America A decine bivaccano a Miramar, Panama, con una busta della spazzatura al posto della valigia, pronti a ripartire per la Colombia e poi ancoraSud.