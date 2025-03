Pisatoday.it - Ricerche: conclusa la quinta campagna di scavo dell'Università ad Al Tikha in Oman

Leggi su Pisatoday.it

E' attivo dal 2021 il progetto internazionale di ricerca archeologica condotto in collaborazione tra l’di Pisa e l’ita Sultan Qaboos University, sotto la supervisione del Ministry of Heritage and Tourism of. Il progetto congiunto è codiretto da Sara Pizzimenti (di.