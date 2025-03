Oasport.it - Riccardo Piatti parla chiaro: “Jannik Sinner è simile a Novak Djokovic, ma ora è più forte”

Un giocatore da cui si è presa ispirazione., non è un mistero, si è ispirato nella sua formazione da tennista di alto livello a. L’asso serbo e l’altoatesino hanno alcune caratteristiche di gioco in comune e per di più hanno avuto un maestro che all’inizio della loro carriera gli ha dato i fondamentali per poi fare la differenza nel massimo circuito internazionale.Ci si riferisce a. Il tecnico nostrano, a tennismajors.com, hato di questo legame, ma anche dell’evoluzione del tennis in questo cambio della guardia dal punto di vista generazionale: “nella tecnica e nei movimenti, ma penso che ora i suoi colpi siano più pesanti di quelli di Nole. Chiaramente lui ora è più ‘anziano’, ma in questo momentoè più, ha qualcosa in più“, ha dichiarato