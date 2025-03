Ilrestodelcarlino.it - “Ricatti hard perché avevo bisogno di soldi”

Civitanova Marche, 1 marzo 2025 – Sarebbe stato lui l’artefice delle estorsioni a luci rosse mentre la moglie, all’oscuro di tutto, credeva che iche di tanto in tanto erano accreditatati sul conto fossero guadagnati dal marito con lavoretti in nero. È quanto è emerso ieri dall’interrogatorio di garanzia a Nicolò Zampolini e Gloria Ripari, 29 anni lui e 27 lei, arrestati dai carabinieri di Ancona. Ma ieri per loro è stata emessa anche un’altra ordinanza di custodia cautelare per la denuncia di un’altra vittima: un sarnanese a febbraio sarebbe stato costretto a pagare 800 euro. La coppia è già accusata di almeno cinque estorsioni riuscite e una tentata, nonché di un episodio di violenza privata. Ieri davanti al giudice Daniela Bellesi in tribunale di Macerata prima lui, in collegamento dal carcere di Montacuto, e poi lei, da Pesaro, hanno risposte alle domande fornendo la loro versione dei fatti, assistiti dall’avvocato Francesco Governatori.