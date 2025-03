Tvplay.it - Ribaltone improvviso Sinner, tifosi in festa: notizia inaspettata

Leggi su Tvplay.it

Arrivano importanti novità per il numero uno al mondo Jannik. L’azzurro può tirare un sospiro di sollievo.Il numero uno al mondo Janniksta vivendo un 2025 davvero piuttosto particolare. L’azzurro ha cominciato benissimo con la vittoria degli Australian Open, il suo terzo Slam in poco più di un anno e un rendimento davvero straordinario. A pesare sul tennista di San Candido è però la squalifica per il caso Clostebol conche alla fine ha deciso di patteggiare e accettare cosi una squalifica di 3 mesi.in(Lapresse) TvPlayIl fenomeno italiano salterà per questo motivo diversi tornei, alcuni importanti e 3-4 tornei Masters 1000.perderà oltre 1500 punti nel ranking e dietro ci sono atleti come Zverev e Alcaraz che potrebbero cosi avvicinarlo.