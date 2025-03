Quotidiano.net - Rialzi delle tariffe gas sul mercato libero: il prezzo fisso è più conveniente

Leggi su Quotidiano.net

Sulledel gas stanno registrandosia per le offerte ache per quelle avariabile, come conseguenzatensioni sui mercati internazionali dell'energia. Tuttavia al momento i contratti asono quelli che garantiscono il maggior risparmio alle famiglie sulla spesa per le forniture del gas. Lo afferma Assium l'associazione degli utility manager, che ha analizzato le offerte pubblicate sull'apposito portale di Arera e Acquirente Unico. Considerando solo la migliore offerta presente sul Portale per una utenza domestica tipo con consumi pari a 1.400 metri cubi annui, e prendendo in esame le principali città italiane, la bolletta del gas per chi sceglie un contratto asi attesta a una media di 1.765 euro annui - spiega Assium - Per i contratti avariabile, invece, si paga una bolletta media da 1.