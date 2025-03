Ilrestodelcarlino.it - Residenti ancora senza permesso. Chiozza, stop alla Ztl

In via Dell’Eco aè stata sospesa l’attivazione della Ztl che doveva partire oggi. Il Comune di Scandiano ieri ha ufficialmente annunciato la decisione che riguarderà i cittadini di. Una scelta che è stata presa per garantire aiun tempo adeguato per il reperimento dei permessi necessari e per acquisire tutte le informazioni relative all’accessoZtl durante le fasce orarie di attivazione. La viabilità, fino a nuovo provvedimento, nella zona rimarrà dunque regolata secondo le disposizioni precedenti. Il Comune di Scandiano ha spiegato che, a seguito di un’ordinanza del 28 febbraio, è stata disposta la sospensione temporanea dell’ordinanza che prevedeva precedentemente l’istituzione (da oggi) della zona a traffico limitato in via Dell’Eco a. "Il Comune di Scandiano – dicono dall’amministrazione guidata dal sindaco Matteo Nasciuti – ribadisce il proprio impegno a garantire una gestione ordinata del traffico e invita i cittadini a rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali per eventuali sviluppi sulla regolamentazione della Ztl".