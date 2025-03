Iltempo.it - Repubblica s'inventa la piazza “blu” per l'Ue. Conte si sfila: “Non ci saremo”

Leggi su Iltempo.it

Improvvisamente ci sentiamo europeisti. Dopo anni di torpore e letargo si è risvegliato uno spirito color blu, nemmeno tricolore (che sarebbe forse più auspicabile). La proposta è stata lanciata da Michele Serra su: «Unaper l'Europa». Non so se è più preoccupante il fatto che, comunque la si pensi, sia stato necessario lo scossone di un giornalista, o che qualcuno ancora pensi che questo sia un utile strumento. Senza bandiere di partito, solo il «blu monocromo dellaeuropeista». Per la libertà e l'unità dell'Ue, sotto attacco come mai prima d'ora. «Qualcosa che dica, con la sintesi a volte implacabile degli slogan: “qui o si fa l'Europa o si muore”», scrive Serra. La possibile data e il luogo li ha suggeriti Ivan Scalfarotto di Iv: «Facciamola a Milano il 15 marzo.