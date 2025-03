Metropolitanmagazine.it - Rem : la band a sorpresa sul palco durante un concerto nella loro Athens

per i fan degli Rem: Michael Stipe e soci si sono esibiti la sera di giovedi nel corso di unnel quale si celebrava ilalbum di debutto Murmur pubblicato nel 1983.Laal completo si è unita a Michael Shannon e Jason Narducy nello show andato in scena al 40 Watt Clubcittàin Georgia. Nel tour che vede impegnati l’attore ed il musicista viene riproposto per intero l’album dei Rem, Murmur insieme allecanzoni preferite dellaL’esibizione del gruppo arriva a distanza di un anno dalla stessa in compagnia del duo. A differenza dellaultima apparizione, però, si sono esibiti tutti insieme in “Pretty Persuasion” con Shannon e Narducy. Nel corso della serata, vari membri dellahanno anche contribuito alle cover dei Velvet Underground Femme Fatale e There She Goes Again con il chitarrista di Patti Smith, Lenny Kaye.