Quotidiano.net - Reclamo alla Commissione Europea contro il progetto del Ponte sullo Stretto

Unper violazione di Direttiva Habitat, Direttiva Uccelli e Direttiva Vas. È quello che potrebbe arrivare da alcune associazioni ambientaliste, che stanno predisponendo un testo articolato che dovrebbe essere presentato entro le prossime settimane, secondo quanto dichiarato da Gaetano Benedetto, responsabile nazionale del centro studi WWF, nel corso di un evento organizzato da 'Invece del' ieri a palazzo Zanca, a Messina. "Se accolto - ha spiegato all'ANSA - si apre una procedura d'infrazione specifica, ossia quella che in ultima fase potrebbe portare ad una condanna dello Stato membro". Analogoera stato presentato su Rete 2000 rispetto aldel 2012-2013, poi venuto meno perché il Governo Monti sospese l'opera. Tra i punti di critica di Benedetto, "la violazione delle procedure su Rete Natura 2000 cioè delle aree con vincoli comunitari che in modo esteso coprono l'intero, sia sulla parte siciliana che calabrese - afferma - e la mancata Valutazione ambientale strategica che verrebbe giustificata per il fatto che essendo ilunnon è dovuta.