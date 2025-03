Ilrestodelcarlino.it - Recanatese, la vigilia del derby. Raparo: "Concentrati e umili"

Anche se l’espressione è sempre quella dell’eterno ragazzo, Marcoè ben avviato sulla strada delle 34 candeline e la cosa provoca indubbiamente un pizzico di turbamento in chi ricorda gli esordi tra i professionisti, nella memorabile Sangiustese di patron Pantanetti. Ora, il centrocampista di Montegranaro, è il senatore dellain cui milita da sette stagioni e, verrebbe da dire, che stagioni, nelle quali ha vissuto (quasi) tutto ed il contrario di tutto, sempre però con spirito collaborativo e costruttivo, tanto da essere, giustamente, considerato un pilastro dello spogliatoio., cosa si sente di dire anzitutto ai tifosi, un po’ scoraggiati e delusi per un campionato che doveva avere altre prospettive? "La, per certi aspetti, si era anche abituata troppo bene, venendo da anni importanti in Serie D e dall’approdo in C con la disputa dei playoff.