Reazioni allo scontro Trump-Zelensky | Lega con il presidente Usa le opposizioni | Meloni riferisca

Anche in Italia si alzano i toni dopo lotra Donalde Volodymyr, con il vicepremier Matteo Salvini che ha dichiarato: «Dopo tre anni di guerra e centinaia di migliaia di morti, è giunta l’ora della pace. E se a Bruxelles qualcuno ancora usa toni bellici, come quasi tutti i “giornalisti” italiani (con poche valorose eccezioni), l’Italia ha il diritto e il dovere di lavorare, insieme agli Stati Uniti e a tutti quelli che con tenacia e coraggio cercano di evitare una Terza guerra mondiale, per restituire ai nostri figli un futuro di pace e prosperità». In un post pubblicato sui social, Salvini ha inoltre condiviso un’immagine con la frase: «Soldati italiani in Ucraina? No, grazie».Giorgiacon Volodymyr(Imagoeconomica).Nevi, Forza Italia: «Sosteneree al tempo stesso dialogare anche con Putin per la pace»All’interno del centrodestra sono tuttavia emerse posizioni differenti.