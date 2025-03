Justcalcio.com - Real Betis 2-1 Real Madrid: Isco star per impedire all’ex club andare in cima

Sito inglese:ha preso un goal e un assist per aiutarea una vittoria per 2-1 sull’exdel, negando la squadra di Carlo Ancelotti la possibilità diina Laliga. Offre la possibilità ai leader di Barcellona e all’Atleticodel terzo posto di trarre vantaggio, con entrambi in azione domenica contro ilSociedad e l’Athletic Bilbao rispettivamente.Ilsi è alimentato in vantaggio per il decimo minuto quando il passaggio prodigato di Kylian Mbappe ha trovato Ferland Mendy, che a sua volta ha messo a tacere la palla a Brahim Diaz per finire.Maera a livello subito dopo il traguardo di mezz’ora quando un calcio d’angolo difu accolto con un potente colpo di testa di Johnny Cardoso per ripristinare la parità nel concorso.