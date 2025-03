Universalmovies.it - Razzie Awards 2025 | Madame Web è il peggior film!

Ad un solo giorno dalla lunga notte degli Oscars arrivano i meno ambiti, quelli che proprio nessuno vorrebbe mai ricevere.Come ogni anno la Golden Raspberry Award Foundation si è impegnata ieri notte ad assegnare con un giorno d’anticipo i celeberrimi, ossia i premi aidella stagione da poco passata. I premi sono stati determinati dai voti di 1.217 membri, che l’organizzazione afferma essere composti da appassionati di cinema, critici cinematografici e giornalisti provenienti da 49 stati e circa 24 paesi stranieri.Nonostante sia stato Joker: Folie à Deux il dominatore assoluto delle nomination, a portare a casa più premi – tra cui quello del– è statoWeb. Il cinecomic ha convinto tutti per la sua “cattiva qualità”, ed ha ottenuto tra l’altro il premio per laSceneggiatura non Originale e quello per laAttrice Protagonista a Dakota Johnson.