Lanazione.it - Rapporto Pendolaria 2025, la linea Arezzo Firenze tra le peggiori

, 1 marzo– Corse locali perennemente in ritardo con ottobre e novembre da dimenticare per quanto riguarda l’indice di affidabilità dei treni, e poi linee maglia nera come quella(la peggiore in Toscana dopo la-Pisa, l’ipotesi alta velocità con medio Etruria, si è svolto ieri un incontro sul tema del trasporto ferroviario e delle sue tante problematiche. Una grande opportunità, spesso delusa da disservizi e incognite. Lorenzo Cecchi, responsabile Mobilità di Legambiente Toscana, ha presentato ilincontrando i comitati aretini e focalizzando l’attenzione sui dati locali alla Feltrinelli Point.è la storica campagna di denuncia di Legambiente dedicata a treni regionali e locali, pendolarismo e mobilità urbana, nata per contribuire a creare un trasporto ferroviario moderno, per città meno inquinate e più vivibili.