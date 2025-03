Tvzap.it - Rapito il figlio dell’ex calciatore: come lo ritrovano due ore dopo

Momenti di terrore per ildel notoche ha militato nella Juventus. Il ragazzo, anche luinel ruolo di centrocampista, è statolo scorso 27 febbraio mentre si stava recando all’allenamento. Lo hanno ritrovato due ore. In che condizioni era? (Continuale foto) Leggi anche: Gene Hackman, scoperta la data della morte: le ipotesi sulle causeLeggi anche: Terribile schianto in strada: coinvolti i calciatori della squadra italianaChi è Nicolas FonsecaBrutta disavventura per Nicolas Fonseca, centrocampista uruguaiano di 26 anni in forza al Club Leon. Ilattaccante Daniel Fonseca. che oggi fa il procuratore ma è un ex attaccante che in Italia ha indossato le maglie di Cagliari, Napoli, Roma, Juventus e Como. Nicolas è nato a Napoli ed è cresciuto nelle giovanili del Milan.