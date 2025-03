Agi.it - Rapito e derubato: due ore di paura per il figlio di Daniel Fonseca

AGI - Due ore di terrore in Messico per Nicolas, centrocampista di 26 anni edi, ex attaccante uruguaiano di Cagliari, Napoli, Roma, Juventus e Como. Il giovane, che gioca nel Club Leon, giovedì scorso è statomentre andava ad allenarsi al centro sportivo La Esmeralda.era sul suo Suv quando è stato avvicinato da alcuni banditi con un pick up che lo hanno fatto salire sul loro mezzo e portato a circa 25 chilometri di distanza rubandogli soldi, gioielli e orologi per poi essere liberato due ore più tardi. "Nico si sente bene e si allena regolarmente con i compagni preparandosi alla partita - ha scritto il club Leon -. Apprezziamo la preoccupazione e i messaggi di sostegno ricevuti".