Rapine in serie. I sopralluoghi cercando lavoro

Identificarlo non è stato difficile: pochi giorni prima di tentare la rapina si era presentato per un colloquio di. Così quando il 17 ottobre scorso si è presentato armato di pistola a un cassiere del Brico Io di Lipomo, sulla Provinciale per Lecco, intimandogli di consegnare i contanti, la vittima gli ha detto chiaramente che lo aveva riconosciuto, nonostante indossasse una casco integrale da motociclista. Federico Invernizzi, 47 anni di Como, poco dopo si era presentato al Penny Market di via Zara a Como dove, con le stesse modalità, aveva minacciato una cassiera facendosi consegnare 550 euro. Qualche giorno dopo, il 28 ottobre, sempre con la stessa tecnica, aveva rapinato La Piadineria di Lipomo, sulla Provinciale per Lecco, dove stavano lavorando due ragazze: bottino 660 euro. Le indagini dei carabinieri di Albate, coordinate dal sostituto procuratore di Como Michele Pecoraro, dopo essere risaliti a lui come protagonista anche dei due successivi episodi, a fine novembre avevano ricevuto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.