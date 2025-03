Ilfattoquotidiano.it - Rapina tre supermercati in provincia di Milano: arrestato dai carabinieri un 47enne. Il video del malvivente in azione

della compagnia di San Donato Milanese hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Lodi nei confronti di unitaliano con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, ritenuto responsabile di tre rapine a mano armata commesse, tra agosto e settembre dell’anno scorso, in altrettantia Locate di Triulzi e a Opera, indi. Secondo quanto ricostruito, la mattina dell’8 agosto 2024, l’uomo, che indossava un casco integrale, si era impossessato del denaro nei registratori di cassa dei‘Despar’ e ‘Carrefour’ di Locate minacciando con una pistola i dipendenti. In entrambi i casi guidava una moto di grossa cilindrata. L’8 settembre del 2024, con le stesse modalità, aveva colpito il negozio ‘Tigotà’ di Opera.