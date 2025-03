Lapresse.it - Ramadan, al via il digiuno in Indonesia

I musulmani ininiziano il. Le celebrazioni nel paese islamico più popoloso del mondo vanno dalle parate colorate notturne alla preparazione del cibo per la colazione pre-alba e i sontuosi pasti dopo il tramonto conosciuti come “iftar”. Ogni regione della vasta nazione arcipelago di 17.000 isole ha il suo modo di segnare l’inizio del, durante il quale i musulmani si astengono dal mangiare, bere, fumare e avere rapporti sessuali dall’alba al tramonto per tutto il mese. Anche un piccolo sorso d’acqua o una boccata di fumo sono sufficienti per invalidare il. Di notte, familiari e amici si riuniscono e festeggiano in un’atmosfera gioiosa. Il Ministro degli Affari Religiosi Nasaruddin Umar ha annunciato venerdì che ilinizia oggi, sabato primo marzo, dopo che l’osservazione della Luna crescente è stata confermata dagli astronomi islamici nella provincia più occidentale dell’, Aceh.