Ramadan 2025, quando inizia e quando finisce: gli orari del mese di digiuno musulmano e cosa sapere

L'inizio e la fine delsono stabiliti dall'osservazione della luna: in Arabia Saudita, dove l’Islam nacque con il profeta Maometto, comincia oggi, 1° marzo, e termina il 29 dello stesso. È il sacrodi('sawm', il quarto pilastro dell’Islam) e preghiera per i musulmani. Si tratta di un'usanza che si celebra in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto.