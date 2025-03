Ilgiorno.it - Rally dei Laghi 2025 , percorso e strade chiuse

Varese, 1 marzo– Tutto pronto per la 33esima edizione deldei– organizzata dalla Asddeicapitanata da Andrea Sabella – che si terrà oggi, sabato 1, e domani, domenica 2 marzo, nell’Alto Varesotto: scenderanno in strada 102 auto ( 95 vetture moderne e 6 storiche). ll passaggio comporta la chiusure di alcuneattraversate dalla corsa. L’organizzazione ha reso noti gli orari di chiusura, sottolineando che l’orario di fine chiusura è da considerarsi “per eccesso”. Infatti, è possibile che levengano riaperte in anticipo e “comunque solo dopo il passaggio della vettura scopa”. Ecco tutte le informazioni. IlSabato 1 marzo, dopo la partenza da Maccagno, le vetture saliranno sulla Forcora per poi dirigersi sul classico Sette Termini. Domenica 2 marzo, è prevista la Valganna ed un Sette Termini in versione maxi con partenza da Grantola ed arrivo a Cugliate.