Anteprima24.it - Raid in un istituto scolastico, ancora nel mirino i distributori automatici

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoMalviventi in azione questa notte al Liceo Scientifico Rummo, in via Santa Colomba a Benevento. Ignoti, una volta entrati all’interno, hanno forzato ied hanno asportato le monete presenti all’interno per poi fuggire. Sono così partite le indagini da parte della Polizia di Stato, in particolare della Squadra Volante del capoluogo. E’ ora in corso d’accertamento quanto fosse presente all’interno delle macchinette. L'articoloin unnelproviene da Anteprima24.it.