Raid a Cascina Merlata fermato un quindicenne | incastrato dai filmati dopo essere scappato a bordo di un bus e bloccato a Quarto Oggiaro

Milano, 28 febbraio 2025 – Gli investigatori lo hanno rintracciato ieri vicino ai binari della ferrovia, nei pressi dell’Esselunga di via Palizzi a. Delegiziano,per rapina aggravata, aveva parlato sin da subito la fidanzata del diciannovenne italo-marocchino accoltellato nove giorni fa in via Pasolini, a pochi passi dall’ingresso del centro commercialeBloom: agli agenti intervenutil’ambulanza, la diciottenne ecuadoriana aveva riferito di un precedente scontro con il minorenne, andato in scena l’estate scorsa pare per un’altra rapina. Ile la fuga I poliziotti del commissariato Bonola, coordinati dal dirigente Antonio D’Urso, hanno trovato riscontri a quelle parole nelle immagini registrate da una telecamera: quella installata adell’autobus 35 sul quale il, che risulta avere alcuni precedenti, è salito asubitoil, insieme a un amico diciannovenne tuttora ricercato.