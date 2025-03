Arezzonotizie.it - Rafting sulle acque dell'Arno, a Capolona si può fare

Leggi su Arezzonotizie.it

Il progetto disul fiumesi è concretizzato acon la firmaa convenzione tra amministrazioni Comunale e associazione T.Mario Francesconi, sindaco di: “Da tempo avevamo questa idea per far rivivere l'. Se il fiume ha generato la vita per il nostro.