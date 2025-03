Triesteprima.it - Raffica di attacchi hacker in Fvg: ecco come bloccano siti e server

TRIESTE - Glidel gruppo filorusso “NoName057(16)” arrivano ormai a cadenza regolare in Friuli Venezia Giulia e in tutta Italia, l’ultimo in Fvg ha colpito il sito della Regione lo scorso 27 febbraio e, almeno altre due volte dallo scorso gennaio, il collettivo si è accanito.