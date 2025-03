Serieanews.com - Rafa Leao, addio Milan: destino deciso, ecco il suo prossimo club

saluta ilil suodove giocherà nella prossima stagioneil suo– SerieAnewsel Leão è uno degli attaccanti più promettenti del calcio europeo, e la sua stagione in Serie A con ilcontinua a suscitare grande interesse. Nonostante alcuni alti e bassi, le sue statistiche sono tutto sommato positive: in questa stagione ha messo a segno 6 gol in 24 partite di campionato, una media che non passa inosservata.A ciò si aggiungono anche 3 assist, il che dimostra la sua capacità di essere determinante non solo sotto porta, ma anche nel creare occasioni per i compagni. Nonostante ciò, la sua stagione non è stata perfetta: la sua forma altalenante e il numero di panchine accumulate indicano che il rapporto con ilpotrebbe non essere più così solido come un tempo.