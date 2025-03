Raccordo A1 | un morto e quattro feriti di cui uno in gravi condizioni per un incidente accaduto questa mattina intorno alle 730

Lanazione.it - Raccordo A1: un morto e quattro feriti, di cui uno in gravi condizioni per un incidente accaduto questa mattina intorno alle 7,30

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 1 marzo 2025 – È di une di, di cui uno in, il bilancio di un7,30 sulautostradale per il casello A1 di Arezzo, bloccato in un tratto. La vittima è un uomo di 58 anni. Nello scontro sono rimasti coinvolti due furgoni. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia stradale. La viabilità in uscita dall'autostrada è stata deviata su strade alternative. Ilè stato chiuso con evidenti disagi per il traffico.Sul posto vigili del fuoco, sanitari e forze dell'ordine